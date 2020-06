Actualizada 21/06/2020 a las 06:00

Tengo un problema. Los sanfermines que no son, los vengo sintiendo como si fueran a ser. Me cuesta rechazar las sugerencias para almorzar el 6 con la cuadrilla y colgarme al cuello el pañuelo. Siempre padecí de ‘sanferminitis’ pero estoy mejor . Lo sé porque los expertos coinciden en que el principio de la curación es aceptar la enfermedad. Yo, la asumo. He estado tentado de participar en alguna simulación de Riau riau. Incluso de salir de parranda alguna noche, ahí me dieran las dos y las tres