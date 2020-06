El Parlamento enreda el plan de reactivación

Actualizada 14/06/2020 a las 06:00

Esta semana ha comenzado a dar sus primeros pasos la comisión parlamentaria sobre el Plan Reactivar Navarra 2020-2023, con el objetivo de hacer frente a la crisis generada por el coronavirus. Un plan que tiene su razón de ser por el inesperado y profundo deterioro económico y social producido en un corto espacio de tiempo, así como por la urgencia de adoptar medidas para salvar a personas y empresas. Y se han tomado algunas con celeridad que sin duda están sirviendo para insuflar oxígeno a autónomos y a empresas en dificultades o ayudar a los ciudadanos más vulnerables. Sin embargo, los debates y propuestas a las que estamos asistiendo en el Parlamento foral distan mucho del objetivo que anunciaba el lema del Plan Reactivar Navarra, Es ahora, es contigo. Orain, zurekin. Sobre la mesa se están poniendo programas de gobierno que en nada se diferencian de los que expondría cualquier consejero para desarrollar a lo largo de la legislatura. Propuestas como la de negociar la transferencia de tráfico, la derogación de la ley de Estabilidad Presupuestaria, un pacto social y político por la Educación, facilitar la captación de ETB3 en toda Navarra... o el acercamiento de los presos, en nada contribuye al propósito de la protección social y reactivación económica. Se está a tiempo de reconducir un plan que tendrá que concretar y poner en marcha el Ejecutivo de Chivite, si no se olvida la perspectiva de lo que se persigue. Patronal y sindicatos ya advirtieron a la presidenta de la necesidad de establecer medidas para recuperar la economía lo antes posible, y el Plan Reactivar Navarra puede ser un buen instrumento si no se pierde en un conglomerado de propuestas imposibles y planes a largo plazo. Su efectividad dependerá de su concreción y de unos recursos que seguimos sin conocer, ni los propios, ni los que vendrán desde Madrid o Bruselas. Con voluntarismo y buenas intenciones no se va a dar la vuelta a unas cifras del ámbito social y económico que vaticinan un futuro incierto. Y el Parlamento está contribuyendo con sus planteamientos a una confusión que perjudica los verdaderos objetivos del plan de reconstrucción.