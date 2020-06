Actualizada 09/06/2020 a las 13:22

En alguna entrevista leí a Pau Donés que su escala de valores empezaba por “vivir rabiosamente en presente. La muerte juega en el futuro y ya vendrá”. Le ha llegado a los 53 años. Confesaba con esa sinceridad muy suya la alegría por existir. Ni el cáncer de colon que le atrapó en 2015 le quitó la sonrisa. El tumor le hizo mella. Le arrastró la salud, le robó el peso pero él continuaba pillado por un entusiasmo contagioso. Una alegría de una música sencilla que estrenó con 'La Flaca' con la que puso a bailar a miles de personas de varias generaciones y perpetuó tantas veces con otras muchas canciones. Quién no se sabe el estribillo de “Depende”, de “Bonito”. ¿Quién no sintió un ramalazo de positividad al escuchar cualquiera de sus composiciones alguna vez? Tenía una forma de hacer letras y música amable y risueña, como si fuera depositario de una filosofía de afable paz; de alegría agradecida con el mundo. Escucha 'Humo', la canción en la que revelaba la gravedad de su enfermedad. Ni siquiera entonces la Parca que lo amenzaba lo paralizó. Entendió el mensaje y supo que cada suspiro que le quedaba “era un soplo de vida robado a la muerte. “Ya no importa que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo”, se sinceró. Si el cáncer buscaba ponerlo contra las cuerdas probablemente lo consiguió solo a ratos. No te pierdas su última canción. “Eso que tu me das” .“ Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida”. Escrita apenas unas semanas antes de morir.