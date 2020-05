¿Qué haremos después de la cuarentena?

11/05/2020 a las 06:00

Muchos agoreros, muchos oportunistas y gente de perfil pesimista, insisten en que nuestra vida va a cambiar, que todo va a ser más difícil, que aquella vida en la que vivíamos a tropel ya no volverá... ¡Tantas cosas extrañas he leído estos días que se te encoge el estómago! Yo entiendo que hay cosas serias que nos están salpicando de lleno, la economía y muchas otras cosas... Pero yo tengo otra forma diferente de ver la cosas. Heráclito afirmaba que el fundamento de todo está en el cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa... Esto es cierto, cambiamos continuamente y no siempre para bien. La vida es cambio continuo.



Dicho lo que antecede, observamos que para muchas personas las experiencias que les son adversas y continuadas favorecen un desarrollo de procesos mentales como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia. Son más lábiles emocionalmente y se estresan con mayor facilidad... Pero también es cierto que hay otras muchas personas que superan esas adversidades -diríamos con cierta facilidad-, logrando su desarrollo físico y/o psicológico normal y aparentemente no tienen mayores dificultades en su proceso evolutivo. La forma en que encaramos de frente la vida, eso es resiliencia o felicidad sintética. Unos tienen un cierto nivel mayor de resiliencia y otros mucho más bajo, tan bajo, que sucumben con facilidad ante cualquier adversidad, por mínima que ésta sea.



La neuropsicología, como ciencia moderna, centra la resiliencia en nuestro cerebro, y es tan antigua evolutivamente como es el propio homínido de Atapuerca. Otra cosa es que nos suene o no reparemos en ella. La Segunda Guerra Mundial puso en la diana muchos aspectos propios que dieron origen a estudios científicos que hoy citamos con normalidad y que han arrojado mucha luz sobre otros muchos estudios actuales. Los ejes cerebrales que coordinan y apuntalan para que la resiliencia funcione son el sistema de la motivación-acción-recompensa, que no es otro que el núcleo accumbens, el área tegmental ventral-mesencéfalo, las emociones que asociamos a la amígdala-hipocampo y todo esto “empaquetado de alguna manera” con el cortex frontal izquierdo. Pueden disculpar mi lenguaje coloquial, para hacerlo más asequible.



La gracia de todo este proceso neuroconductual, que parece tan complicado y que nos hace ser o no ser, resilientes, se puede entrenar, estimular o modificar, si uno quiere y hace un trabajo con cierta constancia para desarrollar esa resiliencia. Por eso esta pandemia nos ha volteado, nos ha generado cierto nivel de estrés, a algunos le ha dejado “tocados”, sin dinero y sin trabajo. Nadie niega lo duro que es, pero cada uno de nosotros puede reanimarse, reponerse, recuperarse... haciendo algo al respecto, y eso es lo que nos hace ser optimistas, realistas e inteligentes. Tratando de asociar las experiencias de otras crisis y emergencias que hemos pasado y nos hemos levantado, porque somos fuertes, porque sabemos y queremos trabajar, porque estamos apoyados en una buena célula familiar, porque tenemos salud y suficiente energía para empezar de nuevo. Todo esto es optimismo inteligente y realista, que nos hace ser más resilientes. Si a esto añadimos cierto sentido del humor, si tu cerebro te ve sonreír y estar contento, él se pone contento porque cree que lo estás. Con una familia cohesionada, un grupo de amigos buenos, hábitos saludables, etc., nuestra resiliencia aumenta y se hace más fuerte. Si además intentamos desterrar la soledad, la tristeza y el pesimismo, que nos debilitan y nos hacen más vulnerables, encajaremos de mejor manera las dificultades y tendremos fuerza para hacer frente a la vida que se nos viene encima.

Emilio Garrido-Landívar. Especialista en Psicología de la Salud