El drama de los ancianos y la pandemia del covid-19

Las residencias de ancianos son las que con más crudeza están sufriendo el impacto de esta pandemia, concentrando prácticamente la mitad de los fallecimientos por coronavirus. Los innominados. Este proceso está siendo muy doloroso en estos centros, donde los ancianos sufren solos y a menudo confinados en sus habitaciones. Sufren sus familias y sufren los trabajadores.



Entretanto, la consejera Carmen Maeztu, afirma con autocomplacencia, que la situación en las residencias navarras está “bajo control”. Proporciona datos que se saben opacos, de contagiados y fallecidos por covid-19 con un aplomo inexplicable, al mismo tiempo que el Departamento de Salud reconoce que hay fallos y que no controla de manera segura el recuento de los fallecidos y contagiados por este coronavirus. Y esto, a punto de iniciar la desescalada. Es cierto que esta pandemia nos explotó en la cara de una manera brutal, pero no lo es menos, que cuando ya se sabía lo que estaba sucediendo no sólo en China, sino en Italia y otros países de Europa, no se supo reaccionar a tiempo y no se tomaron las medidas adecuadas (de protección, test diagnósticos, optimización de los recursos disponibles como investigadores, técnicos y laboratorios, confinamiento temprano, etc.), para contener los contagios. No olvidemos que, hasta el 14 de marzo, estas competencias estaban en manos de las CC.AA. y a partir de esta fecha, la gestión de las mismas. A nuestros gobernantes navarros les ha faltado previsión y la eficacia debida por su cargo. Y les ha sobrado improvisación.



Christian Drosten director de Virología del Hospital Charité en Berlín, experto en la investigación del virus del SARS y asesor principal de Alemania sobre el coronavirus, en una entrevista a The Guardian, confiesa que teme que pueda haber un segundo estallido mortal si la vuelta a la normalidad se hace demasiado rápido. Y añade, que las residencias de ancianos son grupos de prevalencia alta, en las que puede llevar más tiempo erradicar la enfermedad y desde donde podríamos ver resurgir la infección con velocidad. No olvidemos que para el contagio comunitario basta una minoría, porque el virus se expande de manera exponencial.



El Gobierno debería haber sido y debe serlo en adelante, más proactivo con este colectivo. El virus puede entrar en la residencia por una visita, por un cuidador… Hay prácticamente unanimidad entre médicos y virólogos, en que se debe hacer el test PCR, prueba casi infalible si se hace bien, a toda esta población tan vulnerable. Además, el hacerlo con regularidad permitiría, hasta que no se disponga de una vacuna, que se pudiera reaccionar rápidamente en caso de contagio, proporcionando una atención y tratamiento precoces, lo que evitaría a buen seguro tantas muertes. No podemos continuar con las mismas deficiencias que han existido en este aspecto desde el inicio de la pandemia.



Por otra parte, todos los ciudadanos tenemos derecho a saber si estamos infectados o no y, por tanto, si podemos hacer una vida normal y laboral. Sin embargo, llevamos semanas de pandemia y todavía no sabemos quién está en situación de provocar contagios, ni quién ha pasado o no la enfermedad. Y ello, habiendo investigadores y tecnología preparados para hacer pruebas de diagnóstico concluyentes y fiables. Por alguna razón que desconocemos, estos recursos están siendo infrautilizados y además existe una selección (cuyos criterios cambian) de pacientes, para los que se decide realizar un PCR. En el caso de algunos ancianos, se ha decidido, de un día para otro, no hacer dicha prueba, cuando ya estaba autorizada y programada. Y todo esto está siendo asumido por la Sanidad Pública, con sus insuficiencias, no porque las tenga, sino porque se ha decidido no optimizar los recursos disponibles y hacer una selección de pacientes a los que realizar el PCR, con criterios cambiantes. El número de test realizados se está evidenciando, asimismo, insuficiente.



El Gobierno debería poner en funcionamiento de forma inmediata todos los medios que tiene a su disposición y hacer el máximo número posible de pruebas de diagnóstico fiables y ello, tanto en la Sanidad Pública como en los centros privados homologados y autorizados. Además, parece evidente, como así lo estiman expertos en virología, que esta prueba PCR debería complementarse con un test de anticuerpos que indicaría si una persona ha desarrollado inmunidad contra la infección. Por ello, el Gobierno debería, sin más dilación, destinar los recursos necesarios para financiar ambas pruebas. Sólo sabiendo quién está en situación de contagiar y quién ha pasado ya la enfermedad, se podría empezar una desescalada con rigor y un retorno a una actividad razonable. Drosten añade, que además de las pruebas, es necesario algún sistema de vigilancia, un centinela que tome muestras entre la población con regularidad y pueda estar al tanto de la tasa de reproducción del virus. Esto evitaría que este índice comenzara a subir nuevamente sin control y estaríamos preparados para evitar una segunda ola de coronavirus. Confiemos en que Navarra implemente cuanto antes esta medida. Y termino como empecé, rindiendo un homenaje a nuestros ancianos, a los que resisten y a los que ya no están con nosotros. También quiero recordar con estas líneas a tantas personas que nos han dejado por esta pandemia. Ancianos y no tan ancianos que probablemente se han ido antes de que fuera su hora. En su honor.





Maravillas Lezáun. Funcionaria del Parlamento Europeo en Bruselas