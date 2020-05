06/05/2020 a las 06:00

Leyendo 'Reina Roja' de Gómez Jurado, uno de sus protagonistas decía que estamos gobernados por mediocres, egoístas e idiotas y principalmente por estos últimos. No puedo estar más de acuerdo y esencialmente con la ultima parte de la frase. Un ejemplo palmario de lo anterior ha sido ver hace unos días al ministro de transportes señor Ábalos, en sede parlamentaria y con un estilo tabernario, pontificar sobre la “no necesidad” de hacer test de coronavirus, solo le faltaba una camiseta de tirantes, un “farias” con un palillo en la boca y una copa de “soberano”. Llega a tal grado la estulticia de algunos, que pierden la noción de que son ministros del Gobierno de España.

Este gobierno ha iniciado la fase de desescalada sin un solo dato, no sabemos la prevalencia de la enfermedad (no sabemos el numero de infectados al inicio de la desescalada), no sabemos la incidencia real dado que no hacemos el suficiente numero de PCRs (no sabemos el número real de los que se infectan diariamente) y ni tan siquiera sabemos el numero real de fallecidos por el covid-19. Eso si, con la arrogancia a la que nos tiene acostumbrados, este gobierno ha presentado un plan de desescalada sin contar con nadie (CCAA, oposición…) y pidiendo sumisión, no lealtad como dice.

Tenemos tres, y solo tres, formas de salir de esta pandemia, una primera forma sería que terminara infectándose alrededor del 80% de la población , con lo que conseguiríamos que el virus no circulara (efecto rebaño); otra segunda forma se conseguiría con una vacuna efectiva y por último lo conseguiríamos con un tratamiento que la convierta en una enfermedad banal. Mientras no se consiga alguna de estas tres situaciones el virus continuará conviviendo con nosotros y quebrantando nuestra vida. Pues bien, en esta situación resulta imprescindible realizar PCRs, no solo a los pacientes sintomáticos, sino a los contactos, a los colectivos vulnerables, a otros colectivos expuestos (personal sanitario, cuerpos y fuerzas de la seguridad del estado, bomberos, personal de comercios, etc.) para así poder minimizar los contagios y que puedan ser absorbidos sin problemas por el sistema sanitario.

Porque tenemos que partir del hecho de que no nos podemos permitir un nuevo confinamiento, por lo tanto no solo deberemos extremar las medidas preventivas (mascarillas, distancias de seguridad, guantes…), sino que deberemos diagnosticar precozmente la enfermedad, a ser posible también en los asintomáticos, y para ello es fundamental la realización de PCRs.

Otro aspecto importante es la necesidad de una vacunación masiva de la gripe en el próximo otoño, con la finalidad de minimizar lo más posible la futura epidemia gripal, dado que su sintomatología inicial es muy similar a de la infección por covid-19. Por ello resulta fundamental iniciar rápidamente la compra de vacuna antigripal, máxime cuando todos los países de nuestro entorno están en la misma situación.

Por todo ello, cuando escucho la simpleza del ministro Ábalos o cuando dice nuestra presidenta Chivite que solo realizará test a los sintomáticos, me percato que tristemente hemos caído en las peores manos para gestionar esta crisis. Eso sí, como en la película Casablanca, a nosotros no nos quedará París, pero siempre nos quedará un presidente de gobierno para castigarnos con esos monólogos interminables, infumables, confusos, vacíos de contenido y dirigidos a lo que él cree una población infantilizada.

Javier Sada Goñi Médico y exdirector general de Salud