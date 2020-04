Primeros pasos y Forrest Gump

Actualizada 30/04/2020 a las 17:56

Por fin crucé el umbral de mi puerta. El puente levadizo de mi castillo sin balcones en el que me sentía segura y a salvo porque no iba a ser atacada por los malos. O sea, los virus. Era el día 43 de mi confinamiento, que empezó el domingo 15 de marzo. Me armé de valor y salí a la calle con mis hijos pequeños. Ya sé lo que estaréis pensando. Que qué exagerada. Que no es para tanto. Que vosotros habéis ido al supermercado con mascarilla y guantes y que no ha pasado nada... Sí, sí, lo sé. Y mi lad