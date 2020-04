29/04/2020 a las 06:00

En este tema del coronavirus me resulta difícil centrarme en una única cuestión después de seis semanas de confinamiento y de una pésima gestión por parte del Gobierno de España (PSOE y Podemos) y, por ende, del Gobierno de Navarra (PSOE, Geroa Bai y Podemos), así que me ceñiré al tema de las pruebas PCR y los llamados test rápidos.



Navarra se encuentra entre las comunidades con más positivos por coronavirus, y de hecho tiene una tasa superior a la media de España. A sanitarios, policías, bomberos y, cómo no, a políticos -tan esenciales ellos- que tenían síntomas, se les ha estado haciendo la prueba PCR, pero no así a la totalidad de sanitarios, muchos de ellos asintomáticos e infectados, que han estado en contacto permanente con pacientes. “Hemos sido bombas de relojería”, me decía días atrás un médico. Tremendo.



Mención aparte merecen nuestros mayores, personas que nos han dado todo lo que somos y que no están recibiendo la digna atención que merecen. Hace apenas unos días que han empezado a hacer en las residencias los llamados “test rápidos”, esa mierda (con perdón) de test que dan falsos negativos y que, a decir de determinados correos emitidos desde responsables del SNS, se catalogan de “no válidos”; es más, el propio Ministerio de Sanidad ya no agrega sus resultados a la estadística de “casos confirmados”. Pero los siguen haciendo, así que a ancianos que les han hecho ese tipo de test y han dado negativo, lejos de hacerles la prueba PCR para confirmar si están o no contagiados, se les confina en su habitación. No cabe mayor despropósito.



Pero sigamos con las pruebas PCR. CIMA (empresa privada) y Navarrabiomed y Nasertic (empresas públicas) son los tres laboratorios con autorización del Gobierno de Navarra para realizar pruebas diagnósticas de PCR. El CIMA tiene la capacidad para hacer 2.000 pruebas de PCR diarias, “pero podríamos llegar a muchas más”, ha declarado una investigadora que forma parte del equipo. ¿Y cuántas se están haciendo? El último dato disponible es que el pasado viernes se hicieron en Navarra 1.357 pruebas. “Se puede seguir ampliando hasta 3.000 en el sector público y 2.000 en el sector privado”, dijo la presidenta Chivite hace unos días para decir después, en una entrevista a este periódico, que “sólo habrá test de diagnóstico para las personas que tengan síntomas”, y eso sabiendo como se sabe que hay montones de personas asintomáticas que están infectadas y, por lo tanto, contagiando. Inaudito. Resulta inadmisible que el gobierno tenga intervenidos los laboratorios privados, no utilice su capacidad para hacer test masivos a la población -tal como recomienda la OMS y cualquiera con sentido común- y tampoco permita que esos laboratorios hagan test a quienes quieran pagarlos. Estalinismo en estado puro. Hasta Bildu ha abandonado su habitual sectarismo contra todo lo que suena a “Universidad de Navarra” y ha instado a Chivite a utilizar la capacidad del CIMA. ¿Y qué hace el PSN-PSOE para intentar aplacar las críticas a su pésima gestión? Sacar al buldog que tienen en nómina para insultar a la oposición, pero sólo a la de Navarra Suma, ya que les faltan narices para plantar cara a las críticas de sus socios y de Bildu. Y el vicepresidente Remírez diciendo que “el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas, fallecidos y familiares es seguir trabajando en esa línea”. ¿En qué línea? ¿En la de las mascarillas defectuosas; en la de los test no válidos; en la de hospitales sin respiradores; en la de sanitarios sin protección; en la de cadáveres sin autopsias para no engordar cifras; en la de exigir bocas cerradas? Porque seguir en esa línea sería enterrar dos veces a los fallecidos. ¿Y qué dice Geroa Bai, miembro del Gobierno de Chivite? Pues la locuaz Barkos, para contentar a su parroquia, simulando hacer oposición al gobierno del que su partido forma parte con cuatro departamentos y una vicepresidencia. ¿Y Podemos? Pues ocupado en las muchas competencias que tiene ese departamento de Justicia y Migraciones que dirige, o sea, tocándose las narices. ¿Y los sindicatos? Sólo se ha oído al Sindicato de Enfermería (SATSE) y al Sindicato Médico exigir los Equipos de Protección Individual (Epis) para los sanitarios; el resto con el nivel de exigencia bajo mínimos.



Y termino. Año 2014, crisis del ébola en España. Gobernaba Rajoy. Una auxiliar de enfermera contagiada y un perro al que hubo que sacrificar mediante una resolución de Sanidad ratificada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Madrid. Chivite era entonces senadora por el PSOE, y en una intervención en el Senado dijo lo siguiente dirigiéndose a la entonces ministra de Sanidad: “En política asumir responsabilidades es imprescindible, y máximo cuando la salud de las personas y la negligencia en la gestión es tratada por su parte de una manera banal. Ante esta crisis ustedes han generado desinformación, descontrol, descoordinación, y en definitiva una falta clara de autoridad por parte del gobierno español”. Año 2020. Pasado 16 de abril. Chivite interviene en el Parlamento de Navarra y, defendiendo su gestión en la crisis del coronavirus, dijo: “En tiempos de crisis los inteligentes buscan soluciones y los inútiles culpables”. Pues eso.