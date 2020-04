27/04/2020 a las 20:20

Cuando salgamos de ésta nada será como antes. No tenga prisa por recuperar rutinas de las que gozó en el pasado. Si no quiere angustiarse, tenga paz. No se cree expectativas. Van a precisar calma los aficionados a bajar a El Sadar, los fans de los conciertos, quienes están dispuestos a dejarse cortar un dedo por unas cañas en el bar... Paciencia. Los días transitarán despacio para los apasionados del baile, para los fiesteros en un verano con poca oferta y para los devotos de las piscinas que ni