25/04/2020 a las 06:00

Difícilmente se puede gestionar una crisis sanitaria de una manera más torpe y chapucera que como lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, pero cuidado, esta opinión, según el ministro Grande-Marlaska (ministro que no se arrepiente de nada de lo realizado por el gobierno en esta crisis), es perseguible porque puede crear una desafección y un clima de opinión contrario a la gestión de esta crisis por el gobierno. Por ello al parecer, es peligroso decir que el gobierno inició tarde las medidas preventivas, es peligroso decir que inició tarde las compras de material de prevención, es peligroso decir que compró test diagnósticos inservibles que rápidamente hubo que devolver, es peligroso decir que compró mascarillas que no protegen y que también han tenido que ser devueltas, y todo ello sin conocer los datos de tan magníficas transacciones, dado que en un alarde de limpieza democrática el gobierno ha cerrado el portal de transparencia.



Sea o no peligroso, yo le quiero decir al señor Grande-Marlaska y por ende al resto del gobierno, que están mostrando una enorme torpeza para gestionar esta crisis sanitaria. Torpeza en la gestión como lo demuestran día a día con esas compras chapuceras, torpeza en la comunicación, censurando preguntas en las ruedas de prensa, impidiendo a los medios preguntar y repreguntar directamente, hasta que una protesta de los mismos modificó en parte la situación. Todos estos dislates lo único que generan es incertidumbre e inseguridad en la población. Señores del gobierno, no están ni por asomo a la altura de la respuesta que está dando la sociedad española, la cual esta exhibiendo un comportamiento maduro, solidario y responsable ante la situación actual.



Por otra parte quisiera recordarle al señor Grande-Marlaska que la libertad de expresión es igual de sagrada, la practique la izquierda o lo haga la derecha, la practique Podemos o la practique VOX y ¿sabe lo que resulta muy peligroso? oír al señor Tezanos (presidente del centro de investigaciones sociológicas -CIS-) plantear, con descaro, preguntas sobre la aplicación de la censura. Este tipo de preguntas, señor Tezanos, no solo son peligrosas, son nauseabundas. Porque para los que vivimos otras épocas de infausto recuerdo, estos jueguecitos con la libertad de expresión son repugnantes.



Eso sí, luego tenemos unos ministros que preparan unas ruedas de prensa como si prepararan un programa de “barrio sésamo” para niños pequeños, nos explican el concepto de lo que es un ERTE como si nos explicaran el concepto de “arriba-abajo” con risitas incluidas. Nos explican cómo es una mascarilla y cómo se coloca, de la misma forma que si nos explicaran los conceptos de “cerca-lejos” y otra vez con risitas babeantes incluidas. Para la próxima rueda de prensa yo les animaría a que pusieran musiquilla y lo adornaran con un bailecito. Lo triste de todo esto es que están convencidos de que todos somos imbéciles. Pero eso sí, de lo que de verdad se tienen que encargar no se encargan y ahí donde tienen que poner sus esfuerzos no los ponen.



Para finalizar decir que tenemos un gobierno que habiendo cometido errores de bulto en esta crisis sanitaria ha sido incapaz de la más mínima autocrítica, lo que le ha llevado en varias ocasiones a mentir con descaro, sin percatarse que el comportamiento ético de los políticos no es solamente deseable, sino que es imprescindible.

Javier Sada Goñi. Médico y ex director general de Salud.