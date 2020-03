La bolsa es la vida

18/03/2020 a las 06:00

La cosa se ha puesto rara y ya no sabes bien a qué atenerte, así que sales del portal y, recién puesto pie en acera, miras a un lado. Luego al otro. Luego al de antes por si has descuidado algún ángulo muerto. Adelante, te dices, con una determinación de celofán porque en verdad no estás dejando de preguntarte: esto sí se puede, ¿no? Esperan tras unos sesenta metros de acera y un paso de cebra. Siempre habías celebrado su colocación para no tener que verlos desde la ventana, tan antiestéticos, t