Actualizada 16/03/2020 a las 22:23

Anoche, tras los aplausos, en mi barrio sonaron a todo trapo ‘Resistiré’, ‘Tusa’ y ‘Color esperanza’. The Djs War, o a ver quién la pone más alta. Y mira lo que te digo, vecino, que toíto te lo consiento menos faltarle al buen gusto: bastante estamos pasando ya para que vuelvas a traer a Diego Torres a nuestras vidas. No todo vale en tiempos de cuarentena, aunque hayamos convertido el confinamiento en una verbena balconera. Aplausos, canciones y bingos: me han pasado el programa de actividades y