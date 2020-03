Actualizada 15/03/2020 a las 13:28

Nadie debe entender la obligación de quedarse en casa como una restricción carcelaria de la libertad de movimientos. Es imprescindible que cierren los locales comerciales y de ocio y que se suspendan los actos públicos. Que nadie salga salvo a comprar alimentos, a aliviar a la mascota y a recoger los medicamentos en la farmacia. Nada ayuda contemplar como he visto hace un rato, personas mayores tomando el sol en los bancos de una plaza sentadas, casi pegadas las unas junto a las otras. Me he acercado y les he sugerido que se alejaran. Que se retirasen a sus casas. Que son personas vulnerables. Que deben protegerse. Sé que es difícil meterse entre cuatro paredes porque somos una sociedad de gente maja, rocera, disfrutona de la conversación y la compañía. El confinamiento formalmente comienza mañana pero no deberíamos entender las horas que faltan como un estímulo para quemar las naves antes de que se haga real el 'toque de queda' social. Como si hubiera que apurarlo todo hasta el último instante. Hay conciudadanos, más de 6.000 ya en este país, contagiados, muchos hospitalizados y miles de sanitarios trabajando por sacarlos adelante. También por respeto al esfuerzo de estos profesionales váyanse a casa. Somos una sociedad que habla y que comparte. Compartamos también la mejor recomendación. ¡Hoy, en ningún lugar como en casa!