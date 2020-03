IRPH: al criterio de los jueces

10/03/2020 a las 06:00

El Tribunal Europeo contradice, una vez más, el criterio del Tribunal Supremo. Esta vez, respecto a la nulidad de las cláusulas de IRPH en los préstamos hipotecarios. Recordemos que el pasado 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo estableció que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no implicaba falta de transparencia o abusividad. Consideraba que este índice era sencillo para un consumidor medio, mínimamente informado.

El pasado 3 de marzo, el Tribunal Europeo, tras muchos meses de espera, da un giro a esta sentencia y somete a criterio de los tribunales españoles si el IRPH debe considerarse abusivo en base a si la cláusula que lo regula es clara y comprensible para el consumidor, es decir, los tribunales tendrán que verificar en cada contrato hipotecario si el prestatario conocía, en el momento de la firma de su préstamo, las consecuencias económicas de la aplicación de este índice. Y no solo eso, además faculta a los jueces españoles, siempre que declaren abusivo el IRPH, a sustituirlo por un índice legal aplicable que aunque no lo menciona, será previsiblemente el Euribor. Ello, siempre y cuando la hipoteca no pueda subsistir si se suprime la cláusula abusiva, y la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales puesto que obligaría a los clientes a devolver “de golpe” toda la deuda pendiente. En este caso vemos como el Tribunal Europeo protege, de nuevo, al consumidor.

Una cuestión que no podemos pasar por alto es que el TJUE en uno de los puntos de la sentencia ha dejado claro que no existe, en los efectos propios de la nulidad de esta cláusula, ningún límite de carácter temporal, como solicitó el abogado del Estado en la vista que se celebró el pasado el mes de febrero de 2019.

En mi opinión, el IRPH provoca un evidente desequilibrio entre banco y cliente, aumentando sustancialmente el importe de la cuota mensual de la hipoteca. La falta de transparencia e información en su comercialización, unido al perjuicio que le genera al hipotecado, ha provocado que Europa abra una puerta a los consumidores que tienen IRPH en sus escrituras.

El consumidor que tenga este polémico índice en su escritura deberá presentar, primeramente, una reclamación extrajudicial ante el banco con el que comercializó su préstamo, solicitando la nulidad de la cláusula y la devolución de cantidades. Sin embargo, lo más probable, es que la entidad no asuma su responsabilidad y se niegue a suprimir este índice del contrato. Por este motivo, no va a quedar más remedio que interponer demandas judiciales para que sea el juez el que determine la abusividad de la cláusula que recoge el IRPH y el consecuente reintegro de cantidades.

Sin lugar a dudas, esta sentencia supone un varapalo para los bancos que se colapsarán con demandas judiciales y tendrán que acreditar ante los jueces españoles, que la comercialización de los préstamos fue transparente y comprensible para los consumidores.

Raquel Saralegui Iglesias, abogada