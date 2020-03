Día contra el cáncer

07/03/2020 a las 06:00

Cuando alguien me pregunta sobre qué es el cáncer me limito a contestar diciendo que se trata de una enfermedad que obliga a que nuestras células se dividan y reproduzcan de manera tan desorbitada que llegan a invadir los tejidos alterando su función; todo ello, como es lógico pensar puede hacer que sea incompatible con la vida. Y, es que estas células desordenadas no obedecen a las órdenes de inhibición de crecimiento que les envía el propio organismo.



Y he de decir, que el cáncer es una enfermedad de los genes, o sea, genética, que no es lo mismo que hereditaria (en uno de cada diez casos existe una fuerte predisposición hereditaria). De manera sencilla podemos decir que los genes del cáncer se pueden dividir en dos grupos: los oncogenes -o promotores de los tumores- y los antioncogenes -inhibidores del cáncer-. Lo que hacen las células tumorales es activar a los primeros e inactivar a los segundos. Uno de los genes supresores tumorales más conocidos es el gen p53.



Pues bien, enlazando con la anterior, el 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer 2020, jornada dirigida por la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), que es una iniciativa mundial que tiene por objeto apoyar a la comunidad, reducir la carga del cáncer en todo el mundo y asegurar que la enfermedad siga siendo una prioridad en el programa mundial de salud y desarrollo.



Con motivo del vigésimo aniversario del Día Mundial contra el Cáncer, la UICC dará a conocer los resultados de una encuesta internacional de opinión pública sobre el cáncer. Realizada por Ipsos, la encuesta incluye a más de 15.000 participantes de 20 países en la primera encuesta pública multinacional sobre las percepciones del cáncer en una década. Los resultados de la encuesta formarán un cuadro actualizado de las experiencias, opiniones y comportamientos del público en relación con el cáncer y pondrán de relieve esferas concretas de acción de las personas, los gobiernos y la comunidad sanitaria en general.



Es importantísimo saber y recordar que un cáncer detectado de forma precoz es un cáncer curable. Por esto, el Día Mundial tiene por objeto salvar millones de muertes evitables cada año mediante la sensibilización y la educación sobre el cáncer y la presión sobre los gobiernos y las personas de todo el mundo para que tomen medidas contra la enfermedad.



Hace unos veinticinco años el tratamiento personalizado del cáncer representaba menos de un 2% de las terapias medicamentosas de este. Sin embargo, hoy en día la medicina de precisión con nuevos fármacos dirigidos contra las lesiones moleculares exclusivas del cáncer representa el 25% de los tratamientos. ¿En los próximos años esta cifra se duplicará? Estoy convencido de que sí.



Y otra buena noticia es que hoy en día somos capaces de evitar la aparición de muchos tumores, y, por otro lado, los tratamientos de los diversos tipos de cáncer detectados son curativos en un 60% de los casos, y cada año añadimos un 2% más a la tasa de curaciones debido a la detección precoz y a que los tratamientos cada vez se vuelven más avanzados y resolutivos.



Y a nuestra clase política debemos exigir que, ese paupérrimo 1%, que del presupuesto general del Estado se dirige a investigación se incremente a unas cifras que de verdad sirvan para hacer una investigación seria con la que aportar soluciones al cáncer.



Fernando Monreal. Doctor en Medicina