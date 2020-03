Chivite, la barricada y, si cuela, cuela

07/03/2020 a las 20:20

Suele darse una chanza en el mundo del fútbol, sobre todo a nivel folclórico de duelo entre solteros y casados, consistente en que finja haber sufrido una falta precisamente quien la ha cometido. - ¿Tarjeta a mí? ¡Pero si me ha pegado con la cabeza en el pie! -se queja el defensa que acaba de posar su bota en la frente del delantero contrario. Y, si cuela, cuela. Total, la cosa no va más allá de ganarse la ducha y después el almuerzo. En Madrid, el pasado martes, no había almuerzo sino des