De pechugas y 'wasaps'

Actualizada 05/03/2020 a las 16:53

Son las 9.30 de la mañana de un lunes, un martes o un miércoles. ¡Qué más da! Bolso, cuaderno, bolígrafo, cartera, maletín con la comida, móvil, llaves de casa, del coche... ¡Ojito con no olvidarme nada, que luego lo pago caro! Sobre todo la bromita de no encontrar las llaves en el bolsillo del abrigo para entrar al garaje y tener que esperar, al acecho, a que algún coche suba por la rampa, para tirarme, cual Spiderman (o Spiderwoman), a sujetar el portón de la entrada para que no se cierre. Seg