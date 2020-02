Incógnitas del mobile

16/02/2020 a las 06:00

Iba el gobierno suave suave, y de repente todo se vuelve oscuro. Se suspende el Mobile de Barcelona y el campo se solivianta por su situación insostenible. La ministra de Trabajo convocó a sindicatos y organizaciones agrarias para analizar posibles soluciones y, oh sorpresa, se desconvoca a las organizaciones poco antes, al mismo tiempo que se conocía la presencia del vicepresidente en la reunión. Iglesias niega el boicot, pero blanco y en botella. En protesta por el trato a las organizaciones agrarias, o en solidaridad con los descartados para verse con Iglesias y Díaz, la CEOE y sindicatos no acudieron a la reunión que tenían concertada con Yolanda Díaz para tratar sobre la Ley de Reforma Laboral.



La suspensión del Mobile es gravísimo asunto con muy serias consecuencias. Del Mobile, y de lo que significa que se haya suspendido pocos días de su inauguración, se han publicado cifras de pérdidas que asustan. Cifras escandalosas, porque se afirma que suman centenares de millones de euros, así como la pérdida de docenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Lo más inquietante de todo lo relacionado con el Mobile es que se desconoce la auténtica razón de su cancelación. “Causas mayores”, han dicho los responsables, mientras el gobierno niega que se deba a la preocupación por el coronavirus.



Y esta vez parece que es el gobierno el que dice la verdad, porque no se han suspendido citas internacionales de relevancia, e incluso se está celebrando en Amsterdam un congreso de las mismas características del Mobile aunque de menor envergadura … al que asisten la mayoría de las firmas relevantes que se habían bajado del barco barcelonés. Lo que significa que su renuncia al Mobile no era por razones sanitarias, sino otras. Las famosas “causas mayores” no especificadas y sobre las que se dispara la rumorología, desde el miedo a que los CDR independentistas hicieran de las suyas -y los participantes seguro que vieron las imágenes que demuestran su capacidad de bloquear una ciudad con métodos violentos-, hasta la aplicación a los participantes de la polémica tasa Google. Es obligada una explicación convincente. Los catalanes, todos los españoles que tenían puestas tantas esperanzas en el congreso, no merecen que se les oculte la verdad.



