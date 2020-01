    Opinión

15/01/2020 a las 06:00

Pensaba publicar, pasada la Navidad, algún artículo sobre la situación política de Navarra y de España en su conjunto, y muchos temas se me agolpaban en las meninges queriendo salir a la luz. Aunque, bien mirado, los que no escribimos todos los días tenemos difícil decir de vez en cuando algo útil y original que no se haya dicho ya, y que no parezca que hacemos nuestra alguna tesis anterior y exterior, dada la aceleración de los acontecimientos y de la información que nos agobia y a veces nos in

Selección DN+