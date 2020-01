El lector al que angustiaban las noticias

13/01/2020 a las 13:50

A mí que me chuto la actualidad de Sánchez y Casado o la de Chivite y Maya con más avidez que un desayuno con café y tostadas; viene y me dice que las noticias le provocan ansiedad. Me confiesa su mal en una cena de fin de año, de esas en las que el azar sitúa mi plato al lado del suyo. ¿Y a qué te dedicas?, pregunta. “Soy periodista”. Él, relajado, se sincera. “No me interesa la información. Antes, sí”. Y calla, como esperando una nueva pregunta. -¿No lees prensa?, me lanzo. - "Cuando leo

