21/12/2019 a las 06:00

Recientemente el Defensor del Pueblo navarro ha pedido más vivienda VPO en alquiler. El alquiler es una opción creciente. Unos alquilan por miedo a hipotecarse, otros porque no acceden a financiación, otros por opción de vida, etc. Los precios de los alquileres han subido una media del 50% desde 2013 según el Banco de España. Pero hay un pequeño detalle que no sale en los titulares y es que en los años de la crisis los alquileres bajaron más del 25%. La electricidad ha subido un 70% desde 2008,

Selección DN+