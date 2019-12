08/12/2019 a las 20:20

Las revoluciones necesitan iconos pero cuando disponen de símbolos disparan la controversia. La francesa alzó a Robespierre. La rusa a Lenin y la última, la del cambio climático, aúpa a una criatura de 16 años: Greta Thunberg. Las revoluciones encumbran a los cabecillas menos moderados. Que no sirva esta afirmación para negar el cambio climático. La emergencia existe por mucho que haya un movimiento negacionista que se empeñe en rechazarla. Los científicos advierten de que estamos en el quicio de una gran transformación. Vivimos una situación de crisis máxima pero las respuestas no pasan de ser tímidas reuniones políticas mundiales sin compromisos reales. Y como en casa cuando nada ocurre son los adolescentes, tan inconformistas, quienes piden a gritos soluciones inmediatas. Que se produzcan cambios. Fíjese. El punto álgido de esta revolución verde es la presencia de una adolescente en la manifestación. Greta grita con su generación. Greta, convertida en sacerdotisa de la versión más chillona de la religión climática. Vitoreada como si fuera una estrella del rock, protegida por escoltas del calor humano de la manifestación de Madrid. Los adolescentes, protagonistas de un cambio. Los adultos entretenidos en hacer política de salón con la emergencia. A usted puede parecerle exagerado. Pero mírese para adentro. En privado. Pregúntese: ¿Hace algo para frenar la emergencia climática? ¿Consume frutas en bandejas que luego arroja al contenedor? ¿Usa papel de aluminio en los bocadillos? ¿Conduce su coche hasta para ir a la cafetería de la esquina? ¿Arroja toallitas por el inodoro? ¿Reclama bolsas en cada compra? Hay mucha gente que no se toma en serio a Greta. La tachan de desproporcionada, recuerdan que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo, que padece Asperger... Si usa estos datos demuestra que ha leído. Pero piénselo. No los utilice para mofarse de lo que representa. Conjugue conmigo. ¿Qué hago yo contra el cambio climático? Es verdad que resulta una barbaridad atravesar el océano Atlántico en catamarán. Salvar un océano como lo hiciera en el siglo XV Cristóbal Colón es tan épico como adolescente. Ahí está la explicación. Pura adolescencia. Ellos han decidido sacarnos los colores por esta sociedad de usar y tirar que hemos creado. Pero mírelo con calma. Si el cambio climático viene, si el riesgo de desaparición de especies, de fenómenos meteorológicos extremos es real..., haga como en casa. Respire. No se asuste. Que exploten, que griten, que lloren. Sabe usted por experiencia que habrá un momento, liberada la ansiedad, que llega la paz. El adolescente también se agota. Ahora le toca a usted. Que le vean. Diga adiós al uso de las toallitas húmedas, reduzca el uso de plásticos, olvide de vez en cuando el coche en casa y desempolve la bicicleta. Seguro que ellos, los adolescentes, tan histriónicos, tan apasionados y tan auténticos al mismo tiempo saben apreciar su pequeña revolución medioambiental casera.

José Murugarren

