Análisis crítico de las elecciones generales

06/12/2019 a las 06:00

La política española es un continuo sobresalto y los líderes políticos una calamidad. No voy a recrearme en decir denuestos que bastantes han vertido en toda la prensa nacional y local, políticos y politólogos sensatos y de reconocido caletre. No caben más descalificaciones e incluso insultos. El resultado de las elecciones generales aboca a una España ingobernable, humillada y a una gran mayoría de españoles asustados. Prefiero analizar la causa de tan lamentable situación. No es culpa de na

Selección DN+