Navarra Suma gana, el PSOE resiste en Pamplona y baja la participación

11/11/2019 a las 06:00

Quien no quiera asumir responsabilidades siempre podrá mirar al cielo y decir que hizo un tiempo de perros y que, bajo la lluvia y el frío, lo último que a uno le apetece es salir de casa a votar. El argumento sirve para amansar las conciencias de los responsables de la atonía pero les diré que cuando hace frío y la gente no vota los políticos lo achacan a las bajas temperaturas y si el día sale primaveral (si la gente no acude) a la capacidad del sol y el buen tiempo de disuadir del ej

Selección DN+