Esta gente siempre tiene razón

10/11/2019 a las 06:00

Topo con un vecino en el ascensor. “Pase usted”, dice. “No, no, detrás de ti”. Le tuteo porque el chico no tiene más de 15 años. “Adelante, por favor”, insiste con firmeza. No parece una invitación. Casi es una orden. “Mi padre defiende que en el ascensor, primero los adultos, después el resto y yo, el último”, zanja. -¿Y tú siempre le haces caso?

-Mi padre siempre tiene razón. Ahí veo lo claro. Pienso que su padre sufre de ‘tenerrazón’, un síndrome

Etiquetas José Murugarren

Selección DN+