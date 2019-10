07/10/2019 a las 06:00

Cita a cita, Geroa Bai afronta desde hace ya un tiempo considerable las elecciones generales al Congreso de los Diputados con el mismo ímpetu resuelto que el del socorrista que parodiaba un humorista televisivo: “Si no es por no ir... Si hay que ir, se va...”. Muy lejano queda ya aquel escaño heroico de Uxue Barkos en el último segundo del recuento. Sin la líder absoluta como reclamo en los carteles, los pretendidos viajes a Madrid de los nacionalistas no han pasado del puente de Castej

Etiquetas Marcos Sánchez

Selección DN+