De campaña, sin campaña

01/09/2019 a las 06:00

La repetición electoral parece estar más cerca. La agenda del presidente en funciones o las declaraciones de algún ministro hacen pensar que no hay ningún interés en llegar a acuerdos con nadie. Al socio preferente Podemos se le arrincona y nada hace pensar que Sánchez vaya a llamar ni a Rivera ni a Casado para ofrecerles ningún tipo de cuerdo. Siempre he dicho que es mejor no tener gobierno que un mal gobierno. Y me ratifico. El martes conoceremos las 300 medidas que el PSOE presentará

Selección DN+