Quién iba a decirlo, pero parece que hace cien años en la Bella Easo no se disfrutaba de buena salud. Como lo oyen. Así que Diario de Navarra hizo las advertencias pertinentes, seguramente por si algunos paisanos nuestros decidían pasar allí sus vacaciones. Habló de la enfermedad contagiosa que allá se padecía: una traidora gripe que en algunos casos había degenerado en tifus.

Y hacían bien en advertirlo, porque ahí es nada, que uno planeara pasar placentera quincena en la playa y regresara de ella no sólo con el cubito de conchas y caracolas recogidas por los niños, según era costumbre, sino con unas fiebres tifoideas que no esperaba.

Tan difícil debía de ser hace cien años la cura de esta enfermedad, que el alcalde pamplonés tomó cartas en el asunto de acuerdo con lo aconsejado por el Ministro de la Gobernación con el fin de prevenir el tifus, haciendo lo que ya se había hecho el año anterior, porque al parecer esto no era cosa nueva, que era habilitar en el Depósito Municipal de la calle Jarauta, un servicio gratuito de corte de pelo y desinfección, para todos los mendigos y transeúntes que llegasen a Pamplona en precaria situación económica.

Asombrada me he quedado al enterarme. Por lo que se ve el Consistorio sospechaba que eran los indigentes quienes traían la enfermedad.

Lo que el Diario del recuerdo no aclara si los fumigados y rapados mendigos venían de San Sebastián, porque podía ser que pasaran por el mal trago los que ni en sueños hubieran estado en esa ciudad.

Mas ¡ah!, alguna relación debía de haber, ya que días mas tarde, el mismo Diario del recuerdo decía que los donostiarras estaban picadísimos por lo que se estaba diciendo en la prensa, y aseguraban que la salud de su población era excelente.

Mejor que mejor, pero cuando hoy nos enteramos de las alarmas sufridas, aun comprendemos menos a los que ahora reniegan de las vacunas.

