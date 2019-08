Quiere ser Macron

05/08/2019 a las 06:00

Me dice alguien que presume de tener buen contacto con Pedro Sánchez que ahora quiere imitar a Macron en una España gobernada ‘a la portuguesa’, como la que ha conseguido el socialista Antonio Costa. No lo veo fácil, no. Francia es un país que venera su historia, su himno, su bandera, el concepto de patria. Y ningún Estado puede ser fuerte si no coloca por encima de todo sus tradiciones, su enseña nacional, su unidad territorial. Casi nada de esto es valor dominante aquí, en este seca

Selección DN+