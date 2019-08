Date el permiso para ser humano

05/08/2019 a las 06:00

Ahora que me dedico a estudiar, observar e investigar de forma directa a las gentes que me rodean, percibo que existe una creencia muy ampliamente refrendada de que ser feliz es vivir a todas las horas y en todo tiempo con un flujo interminable de emociones positivas y de que todo es maravilloso y que todo “me gusta”... Concepto más que impropio e irreal de lo que es ser feliz.



En cada grupo que me encuentro pregunto si eres feliz, y la gente está más que dispuesta a hablar

