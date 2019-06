23/06/2019 a las 20:20

Deseo presidir el Parlamento y que en su Mesa no entre Bildu. Estoy dispuesto a que la presidencia sea para Geroa Bai, pero no a que Bildu forme parte de la Mesa. Voto a favor de un presidente de Geroa Bai y Bildu acaba con asiento en la Mesa. El saldo negociador del PSN en cuanto a la constitución de la Cámara foral ha invertido el refrán: vísperas de mucho, días de casi nada. La presencia de Bildu en el órgano de dirección del Legislativo no viene a decir mucho por sí misma, ya que los

Etiquetas Marcos Sánchez

Selección DN+