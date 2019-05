15/05/2019 a las 06:00

Reconozco que no soy nada competitivo, aunque pueda parecer lo contrario. Salvo los típicos piques cicloturistas en los puertos, nunca me ha gustado la batalla cuerpo a cuerpo de las carreras o las marchas si vas en posiciones delanteras. De hecho, para mi preparación, debería correr alguna carrera de la categoría máster y no lo hago. La idea de ponerme un dorsal y pelear a muerte con otros cien tipos me produce una sensación para nada agradable, algo que no espero de la bicicleta. Sin

Etiquetas Javier Iriberri

Selección DN+