12/05/2019

Una adivinanza: "No somos nadie. Somos todos. Y somos invisibles". Vamos a resolverla entre todos. Por lo pronto, hablan en plural, así que no es una única persona. Dice "no somos nadie", por lo que tampoco tiene nombre real. "Somos todos", o al menos eso quieren que creamos. "Y somos invisibles", es decir, se esconden entre la multitud, a plena luz del día. ¿Lo tienen ya? Exacto: trolls de internet. Esa gente que se esconde tras una pantalla, con rostros falsos y nombres inventados, para reventar y manipular desde dentro el sistema. Los trolls, las fake news, el extremismo, las ideologías confundidas... Un signo de nuestros tiempos.



"No somos nadie. Somos todos. Y somos invisibles", así arranca el tráiler de la serie inspirada en el mítico cómic de Alan Moore 'Watchmen'. Una serie a la que hay que prestar atención por dos razones: la produce HBO, lo que suele ser sinónimo de calidad; y su creador es Damon Lindelof, padre de 'Perdidos' y 'Leftovers', un maestro de la expectación. 'Watchmen' tuvo su primera adaptación en el cine en 2009, de la mano de Zack Snyder ('El hombre de acero', '300'). Pero, esta vez, más que intentar trasladar las viñetas de Moore a la pantalla, Lindelof y la HBO tienen otro plan en mente: "Ambientada en un mundo alternativo donde los superhéroes son tratados como proscritos, Watchmen abraza la nostalgia de la novela gráfica original a la vez que busca su propia identidad". Así que estamos ante un 'Watchmen' desconocido. Y eso, aunque no deje de ser oportunista, es bueno.



En un momento en el que hay superhéroes por todas partes, la historia que plantea Lindelof, lo que hemos visto en el tráiler, deja dos ideas apasionantes: el mal es un ejército de soldados con máscaras de Roschard sin nombre, auténticos manipuladores de la era de las fake news y los trolls; y los superhéroes son proscritos, indeseados, apartados de la sociedad tras una era de gloria y orgullo. ¿No les parece una combinación muy certera, muy actual? En fin. Sigue siendo buena idea leer 'Watchmen'. Otra vez. Las veces que haga falta. Obra maestra.

