Ética empresarial de ayer y hoy

27/04/2019 a las 06:00

El otro día, debatiendo en clase sobre ética en los negocios, me sorprendió que la mayoría de mis alumnos señalasen que, en la actualidad, las grandes empresas controlan como nunca a los gobiernos, lo que les permitía actuar con total impunidad. Aunque intenté argumentar que la sociedad había avanzado mucho en el control de la actividad empresarial, la clase terminó y me fui a mi despacho con un cierto sentimiento de derrota; no porque piense que no se dan todos los días actuaciones e

Selección DN+