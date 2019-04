06/04/2019 a las 06:00

Ya no basta, como en tiempos de las mayorías absolutas del bipartidismo, el sintagma (unidad sintáctica) “¿a quién votar?”, sino que ahora sólo tiene sentido gramatical pleno el “¿a quién-con quién votar?” *** Hablo naturalmente de los electores que se preguntan racionalmente por su propio voto y no de aquéllos que no tienen duda alguna y votan siempre al mismo partido, al de siempre, sin que les importe quiénes son los candidatos, ni lo que hayan hecho y dicho, hagan o d

Selección DN+