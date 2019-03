31/03/2019 a las 06:00

Navarra no cuenta en su Gobierno con una consejería en la que figuren los términos de Agricultura y Alimentación a pesar de tener un potente sector agroalimentario. No solo no tiene un departamento específico sino que, con el paso de los años, hemos visto como, progresivamente, se han diluido estas palabras en una multidisciplinar macroconsejería salvo la gestión de la industria alimentaria ubicada en otro departamento.



El no disponer de una consejería propia con una orien

