Actualizada 12/03/2019 a las 07:14

Tenemos elecciones a la vista. Generales en abril; autonómicas en mayo. No puedo decir que me encuentre muy motivado, pero tendré que responsabilizarme y pasar por el período de reflexión por el que no parecen pasar algunos políticos, acostumbrados a la soflama, el eslogan y el discurso fácil, y tratar de analizar lo sucedido en estos cuatro años, habitualmente en lo que respecta a asuntos relacionados con lo que uno hace en el día a día. Así, desde el punto de vista educativo, constat

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+