Una veintena de soplidos después, porque el infierno auténtico estaba alojado en ese plato y no en la Divina Comedia de Dante, empecé a sorber. Y sorbía hasta que me interrumpió una noticia.

- Camarero -llamé-, hay algo extraño en mi sopa.

- ¿Una mosca, quizás?

- No, parece humano. Fíjese.

- Efectivamente. Es ella. ¿No la reconoce?

Aparté un garbanzo del cocido que se le acercaba por la espalda como a Indiana Jones la roca rodante, la rescaté con l

