El coraje de quererse

21/02/2019 a las 06:00

C ADA día y cada momento generas tu realidad y cuestionamos esa realidad. Si no lo hacemos vamos de la mano del elemento que más batallas ha ganado al ser humano. Se llama miedo. El principal riesgo es la confusión y la falta de información de la realidad que vivimos. Por eso sin presupuestos y ante unas nuevas elecciones no debemos de olvidar que, es de justicia desarrollar un sistema eficiente de cuidados a las personas dependientes que tenga la vista puesta en los próximos treinta años.

