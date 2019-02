Actualizada 12/02/2019 a las 20:21

El Servicio Navarro de Salud ha decidido dejar de informar, a partir de ahora, de si un paciente está ingresado en sus hospitales, y en qué habitación, si no tiene el permiso expreso del enfermo. No me extraña. Nos hemos hartado de ver en el cine y la televisión a criminales que se acercan al control de enfermería y preguntan dónde pueden encontrar a su víctima. Claro que también habría que poner cerraduras de seguridad por todas partes, porque es increíble la facilidad con la que lo

Selección DN+