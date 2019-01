Actualizada 19/01/2019 a las 20:21

Visto lo visto durante la legislatura, coaligarse con Podemos ofrece la misma garantía de convivencia estable que la de un Mogwai adquirido en la tienda del señor Wing, China Town, Nueva York. No le expongas a la luz solar, no le mojes y no le des de comer pasada la medianoche. Te llevas una criatura tierna y, por un despiste, se transforma en un Gremlin incontrolado. Algo así pero menos fílmico ha considerado Izquierda-Ezkerra a la hora de decantarse por concurrir a las elecciones forales d

Selección DN+