30/12/2018 a las 06:00

En el centro de la juguetería hay tantos adultos como niños acechando la estantería. Tienen la mirada del lobo escondido en el bosque, entre los arbustos, esperando el momento idóneo para zamparse de un bocado a Caperucita. La estantería está repleta de figuras de 'Bola de Dragón': Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks, Krilin... Son figuras alucinantes. Yo, como miembro de la parte adulta que observa con admiración los juguetes, pienso en la injusticia que supone para los que fuimos niños cuando la serie se estrenó en las cadenas autonómicas, hace ya 30 años. ¿Dónde estabais entonces, malditos juguetes? ¡¿Dónde?! Superado el mal trago, creo que no soy el único adulto que observa que algunos personajes tienen el pelo azul. Uno, que mantiene cierta culturilla general por ciertos asuntos, sabe que hay una nueva serie de 'Bola de Dragón' en la televisión; un nuevo 'anime'. Pero no tenía ni idea de que ahora los 'superguerreros' llevan el pelo azul. Un chaval me saca de dudas: "¿Ese pelo es así, de ese color?", le pregunto. "Claro, señor", me responde.

Más tarde, en casa, pongo Boing para ver qué demonios han hecho con 'Bola de Dragón'. Por lo pronto se llama 'Dragon Ball Super' y, para desgracia de la humanidad, puedo confirmar y confirmo dos cosas. La primera y más importante: es cutre. Sí, lo siento, niños, el 'Bola de Dragón' de vuestra generación es cutre a reventar. La animación es mala -malísima-, los diseños de los personajes dan pena, lo del pelo pitufo no tienen perdón y la historia es inaguantable. Hala, ya lo he dicho.

La segunda confirmación es que soy -somos- un señor. "Señor". Cosa que es muy triste porque, pese a la falta de pelo y a la barriga creciente, me sigo sabiendo de memoria la canción de 'Bola de Dragón'. Canción que, a veces, uso para dormir a mis hijos... Bueno, pues eso, que el tiempo pasa, que nos hacemos viejos, que me gustan los juguetes y que echo de menos merendar mientras veo la 'Bola de Dragón', será al fin nuestra, intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer. Feliz año a todos.

