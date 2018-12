Feliz Navidad

13/12/2018 a las 06:00

Antes de que nos acerquemos más a Navidad y de que todos seamos de repente buenos me pongo a escribir este artículo. En cuatro días dejaremos unos paquetes de macarrones a la salida de la compra y seremos solidarios, suegras y nueras -suegros y yernos- se abrazarán con la melodía de “vuelve a casa vuelve…” y los que defienden cerrar fronteras y negar el médico a los que no se lo merezcan -o sea a los que no sean españoles de pura cepa- colgarán en sus balcones y en la sedes de sus

Selección DN+