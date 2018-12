13/12/2018 a las 06:00

Parece que ahora va en serio. Se va a acabar el trasnochar hasta la madrugada si usted no quiere perderse su serie favorita. Hasta ahora si quería ver cada semana, pongamos por caso, 'Fariña' o 'El continental', por citar dos series ya finalizadas, la primera en Antena 3 y la otra en TVE, sabía que se pasaría el día siguiente dando cabezadas. Todo porque cada capítulo duraba tanto que nunca acababa a una hora decente para irse a la cama. Y claro, al día siguiente con sueño acumulado. En España hemos hecho episodios de series con duración de largometrajes, a lo que se añade esta extraña moda de colocar un programa de variedades de 45 minutos detrás de los informativos de noche, que alargaban (y alargan) interminablemente el inicio del verdadero prime time nocturno.

El pasado verano Atresmedia anunció que los capítulos de las series que tienen en producción, ya no sobrepasarán los 50 minutos. Ahora es Televisión Española la que se suma a la medida. Acaba de anunciar que sus episodios no pasarán nunca de los 60 minutos de duración. Y empiezan con la medida ya, con la segunda temporada de 'La otra mirada', actualmente en producción. Se ponen así a nivel internacional, donde la duración estándar de un capítulo de una serie está 50 minutos. Y aunque, de momento, Mediaset asegura que ellos seguirán con los 70 minutos o más (la cadena tiene en producción 'Madres', que protagoniza Belén Rueda, 'Desaparecidos', con Juan Echanove, 'Brigada Costa del Sol' o la última temporada de 'Vivir sin permiso', todas con episodios de más 70 minutos), esto ya es tendencia y pronto se verán obligados rectificar. El trasnochar se va a acabar. Pero no se equivoquen, a las cadenas les importa muy poco que ustedes se vean obligados a trasnochar. El acortar la duración de los episodios de las series españolas, ahora que se ven en todo el mundo, es para poder comercializarlas mejor.

La serie española de más éxito internacional, 'La casa de papel', se ha tenido que remontar y convertir los episodios de hora y media en otros de 50 minutos para acogerse a los gustos de los espectadores internacionales. Y visto el éxito de audiencia conseguido, parece que es el camino correcto. En el caso de las privadas, a más duración, más capacidad para interrumpirlas con anuncios. Pero ahora han descubierto que las ventas internaciones resultan mucho más rentables que un par de cortes publicitarios. Y todos ganamos.

Etiquetas Series de televisión

