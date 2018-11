28/11/2018 a las 06:00

Vamos a tardar un tiempo en dejar de hablar de Lo Unico. La Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) ha pedido "un debate constructivo" y "búsqueda de soluciones" tras la polémica suscitada por la no contratación de Aina Clotet (¿quién demonios sigue siendo Aina Clotet?) en la serie que dirige y protagoniza Leticia Dolera. Por estar embarazada, ya saben. 'Déjate llevar', ya saben. Por supuesto, se refieren a hablar de la desprotección de las embarazadas en casos semejantes, pero, vaya, aquí ya nada se puede tomar en serio. Es más, Bertolucci también lo hizo. El papel de Maria Schneider en 'El último tango en París' iba a ser para Dominique Sanda, pero se quedó embarazada. Cosa distinta pasó en 'Mary Poppins'. Tanto Julie Andrews como Emily Blunt estaban embarazadas y se las esperó para el rodaje. ¿Pero cómo vamos a comparar eso con lo otro? Me cuentan que al final del rodaje Leticia Dolera va a hablar. Va a poner los puntos sobre las íes del feminismo. Bueno, sólo hay una i. A la espera de sus Tablas de la Ley, siempre hay algo nuevo. Lo penúltimo, que ha fichado a Itziar Castro para un papel que iba a hacer un hombre. Si su Ray Donovan o su Oliva Pope le ha aconsejado eso como control de daños quiero conocer a ese fixer. Bueno, cambiar el sexo es normal en la historia del cine y la televisión. No me consta que se haya despedido a un hombre por hombre. Sí me consta que, en algún rodaje, Leticia Dolera se despedía al acabar la jornada de las mujeres pero no de los hombres.

Como la historia paralela de 'Déjate llevar' parece escrita entre Rod Serling y Spike Milligan y, además, es como una mezcla de 'Fleabag' y '30 Rock', no me extraña cuando me dicen que en la serie Leticia Dolera interpreta a una embarazada (con prótesis, claro) y que el padre es un deficiente mental. Llevo unos días muy entretenida con las Leticias con c.

Con Sabater y su "polvorrón", cada vez más parecida a Mae West. Y con Dolera, cuya serie lleva camino de ser "de culto" por razones extravagantes. Dicho esto de "de culto" como el que dice empoderamiento. Con desprecio de las expresiones.

