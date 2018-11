09/11/2018 a las 06:00

En televisión todo está inventado. Ahora habría que decir que todo está escrito, a juzgar por las anotaciones que dejó ver una miembro del jurado de 'Operación Triunfo', donde se apreciaban los nombres de los concursantes salvados y nominados sin que ni siquiera hubiera cantado ninguno. ¿Poderes adivinatorios? Nada de eso, el productor explica que los que proponen quiénes siguen o no en el concurso de TVE 1 ven los ensayos del plató el martes y toman sus notas. Y al parecer cambian poco de postura lo hagan como lo hagan en la gala, porque tal cual se había escrito sucedió. En la tele pocas cosas ocurren por casualidad, aunque parezcan improvisadas. Y en 'OT' todo está bien medido. Y digo yo, que si ya saben de antemano los nombres de los candidatos a abandonar el 'talent' ¿no podría el jurado prepararse un poco mejor los motivos que luego exponen a los concursantes? "A veces la perfección limita", le dijo Ana Torroja a una de las triunfitas antes de proponerla para que deje la Academia. "Has cometido muchas imperfecciones pero te has arriesgado", le espetó Joe Pérez-Olive a otra que había berreado en el escenario y se salvó. También añadió: "en tiempos de postureo, viva el macarreo" y se quedó tan ancho. Otras veces se limitaron a señalar que no tenían demasiadas razones pero que a alguien debían nominar. Qué sé yo, algo más elaborado, más sobrio, ¿no? Ya que nada se deja a la improvisación igual también habría que desarrollar esto un poco mejor. Que se deje por escrito, como el resto.

Decía lo de que todo está inventado por el espacio de Raquel Sánchez Silva, 'Lo siguiente', que no está logrando buenas cifras de audiencia. Al programa aún le falta rodar y encontrar su identidad, pero como ya no queda nada por inventar, ¿por qué no desinventamos? Existen muchos formatos en los que los entrevistados además de responder las preguntas han de someterse a retos y pruebas absurdas. No hacen falta más. Nadie puede competir en eso con 'El Hormiguero', que desista el resto. No es que el de TVE abuse de esto, pero se atisban intentos. Y mejor que no. Que dejen explicarse a los invitados tranquilamente. Que alguien lo ponga por escrito.

Operación Triunfo

