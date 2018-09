30/09/2018 a las 06:00

Me preocupa la imagen distorsionada que se da frecuentemente sobre la cooperación para el desarrollo y el voluntariado internacional.



En primer lugar me gustaría aclarar que cualquier actividad altruista o caritativa en un contexto de pobreza no es cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo no tiene que ver necesariamente con el voluntariado ni con la solidaridad, sino más bien con la responsabilidad y la justicia social. Es el eslabón que permite mej

Selección DN+