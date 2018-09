Mucha resaca

24/09/2018 a las 06:00

No estamos pagados. Me refiero a quienes escribimos. El personal plagia tanto porque escribir es lo peor. Suelo decírselo a mis alumnos del taller de escritura: -¿Por qué os empeñáis? Me miran atónitos porque ellos no tienen la respuesta. Yo sí: la mayoría no desea escribir; desea haber escrito. Haber escrito es fabuloso, por eso muchos doctorandos pagan para que les escriban las tesis. Para haber escrito. O para fingirlo, da igual. La primera página de un libro provoca el mismo

Selección DN+