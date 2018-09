15/09/2018 a las 06:00

El Gobierno certificó ayer el fin de la crisis diplomática abierta con Arabia Saudí a cuenta al inicial veto al envío de 400 bombas de precisión que habían puesto en riesgo la construcción de la cinco corbetas en Navantia por valor de 1.800 millones de euros. El Ejecutivo, como era del todo previsible, no ha recibido ninguna garantía adicional de las autoridades de Riad de que las bombas no serán usadas contra la población civil porque no ha habido ninguna adenda adicional al contrato

Selección DN+