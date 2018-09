Machistas y cisgéneros

11/09/2018 a las 06:00

Digo ‘niños’ y cuando lo hago me refiero a ellos y a ellas. No utilizo la arroba para sustituir ‘nosotros’ por ‘nosotr@s’ porque no hay exclusión en la forma de expresar el ‘yo colectivo’ que he usado desde siempre. La discriminación es otra cosa y arreglarla tarea de todos. De todos, sí. Nunca digo de ‘todos y de todas’. Creo que no hay que añadir reiteraciones al lenguaje por mucho que la última revolución, la de las mujeres, haya puesto muchas cosas vuelta al aire.

